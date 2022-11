Beursblog: AEX hervat rit omhoog achter op bij Adyen en Takeaway

Vanochtend werd een nieuwe handelsdag op Euronext Amsterdam met meer geluid dan normaal geopend. Ruim 100 kinderen trommelden er vanaf de beursvloer lustig op los tijdens het traditionele ‘Beurstrommelen’. Ⓒ Euronext Amsterdam AEX 716.02 1.08 %

De AEX houdt rond de lunch de blik stevig opwaarts gericht. Beleggers zien vooral brood in Adyen en Takeaway. ASML valt ook in de smaak. Unibail is in mindere doen.