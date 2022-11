Beursblog: olie en tech stuwen AEX flink omhoog

Premium Financieel

Column: stoot de renminbi straks de dollar van de troon?

De G20-top is een uitgelezen kans voor de Chinese premier Xi Jinping om na ruim twee jaar van binnenlandse problemen de internationale ambities weer eens af te stoffen. Het land wil meer zaken doen via eigen betaalsystemen en in de eigen munt. Dat speelt de renminbi in de kaart.