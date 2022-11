Beursblog: Wall Street houdt stand

Door Johan Wiering

Vanochtend werd een nieuwe handelsdag op Euronext Amsterdam met meer geluid dan normaal geopend. Ruim 100 kinderen trommelden er vanaf de beursvloer lustig op los tijdens het traditionele ‘Beurstrommelen’. Ⓒ Euronext Amsterdam AEX 712.55 0.59 %

In de VS heeft vooral de Nasdaq last van de opwaarte rentedruk. De Dow Jones weet er nog een plusje uit te persen.