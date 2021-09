Premium Het beste van De Telegraaf

ASML bouwt voor €2 miljard om chiptekort te lijf te gaan

Door Wouter van Bergen

Verderop ligt al ruimte voor toekomstige groei, wijst Teun Wartenbergh, hoofd vastgoed bij ASML

De bomen lijken momenteel tot in de hemel te groeien in de chipindustrie die volgens marktkenners eind dit decennium een biljoen dollar in omvang zal zijn. De campus van chipmachinemaker ASML in Veldhoven groeit mee.