Hema trekt zich terug: ’Geen wereldmerk, maar een retailer’

Door Ertan Basekin Kopieer naar clipboard

Winkelketen Hema heeft weer een nieuwe stap gezet in de terugtrekkende beweging richting haar kernmarkten Nederland, België, Luxemburg en Frankrijk. Het concern wil de winkels en onlinekanalen in deze landen versterken. Duitsland en Oostenrijk worden aangemerkt als mogelijke groeimarkten. ,,We moeten aan de slag, want er is heel veel te doen”, zegt topvrouw Saskia Egas Reparaz.