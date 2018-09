Britse pond is nu goedkoop

Aandelen beleefden de slechtste start van een jaar uit de geschiedenis, met verliezen van twee cijfers voor de meeste belangrijke indices.

Vlucht naar zekerheid

De vlucht naar zekerheid liet de handel in de G-10 valuta’s aanvankelijk nog ongemoeid, maar dat veranderde vorige week eveneens. Daarbij verloor het Britse pond scherp terrein, zowel tegenover de Amerikaanse dollar als tegenover de euro. In vergelijking met de dollar flirt het pond nu met de laagste stand in meerdere decades, die tijdens het hoogtepunt van de crisis in 2009 werd neergezet. De EUR/USD blijft echter binnen enge grenzen bewegen en lijkt welhaast immuun voor de paniekachtige situatie die we op enkele markten hebben zien ontstaan.

Goedkoop

We ervaren nu een nerveuze stemming onder onze cliënten als gevolg van de scherpe verkoopgolf in het Britse pond, maar wij beschouwen de huidige niveaus als goedkoop gezien de tamelijk positieve fundamentals van de Britse economie.

Valuta’s van opkomende markten en de G-10 valuta’s van grondstoffen exporterende landen blijven nieuwe laagtepunten neerzetten nu prijzen van grondstoffen blijven inzakken. Wij zijn onder indruk van het feit dat onze cliënten de sell-off rustig opvatten; zowel het algemene gevoel als de geldstromen die we zien laten zien dat ze bereid zijn om nu gebruik te maken van deze zeer lage niveaus en valuta’s van opkomende markten die ze in de toekomst nodig hebben te hedgen.

Pariteit euro/dollar

In tegenstelling tot het nieuws van de Bank of England suggereren de notulen van de ECB bijeenkomst enige druk van “enkele ECB ratesetters” om de rente te verlagen en de QE verder te vergroten dan de Raad uiteindelijk besloten heeft.

De recente volatiliteit kan het standpunt van deze ‘duiven’ alleen maar versterken en wij denken dan ook dat er in de loop van het eerste halfjaar meer monetaire stimulansen zullen komen. Daarmee zal de euro nog verder richting pariteit tegenover de dollar worden geduwd.

De Europese economie heeft tot dusverre niet geleden onder de onrust op de markten, maar iedere verzwakking van de inkoopmanagersindex (die de stemming in het bedrijfsleven weergeeft en die deze week verschijnt) zal de ECB onder zware druk zetten om snel te handelen.

Bemoedigend

Het belangrijkste nieuws van afgelopen week was de publicatie van de detailhandelsverkopen, notoir volatiel in december. De cijfers vielen tegen, hetgeen bijdroeg aan de nervositeit op de markten en duwden de Amerikaanse aandelenkoersen verder omlaag.

Maar als we kijken naar de details, waren de cijfers heel wat bemoedigender. De cijfers van november werden opwaarts bijgesteld, van 0,2% naar 0,4%. De stijging van de detailhandelsverkopen op jaarbasis, exclusief auto’s en benzine (waarvan de laatste ingestort zijn als gevolg van veel lagere prijzen voor ruwe olie), staat op een gezonde 3,9%.

Werkgelegenheid

Hoe dan ook, wij blijven veel meer waarde hechten aan de uiterst gezonde cijfers over de groei van de werkgelegenheid en we verwachten dat de Amerikaanse economie een groei zal doormaken van 2 tot 3 procent in 2016 zo lang de werkgelegenheid blijft groeien met 200.000+ banen netto per maand.

Enrique Diaz-Alvarez is chief risk officer en staat aan het hoofd van het analistenteam van Ebury in New York. Vanwege zijn gedrevenheid, passie en gedegen kennis, wordt Enrique door Bloomberg erkend als een van de meest accurate voorspellers van de marktbewegingen.