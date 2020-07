Kwartaalcijfers en Fed houden Damrak in toom

Rond 14.10 uur stond de AEX-index 0,2% lager op 565,2 punten. De AMX daalde 0,3% naar 771,4 punten.

De koersenborden in Londen (+0,6%), Parijs (+0,8%) en Frankfurt (-0,1%) lieten een verdeeld beeld zien.

De Amerikaanse beurzen sloten dinsdagavond 0,7% tot 1,3% in het rood. Na de slotbel op Wall Street kwamen koffieketen Starbucks en creditcardmaatschappij Visa met kwartaalcijfers. De beurzen in New York openen vanmiddag naar verwachting 0,2% tot 0,4% hoger.

General Electric meldde voorbeurs 24% minder kwartaalomzet. Technologieaandelen Amazon, Apple, Facebook en Alphabet (Google) kunnen reageren: hun bestuurders verantwoorden zich tijdens een hoorzitting in Washington over hun grote marktinvloed.

De euro steeg 0,2% tot €1,17497. Goud daalde 0,2%, Brent-olie steeg 1,1% tot $44 per vat.

Rentebesluit in VS

Vanavond zijn de ogen gericht op het Amerikaanse rentebesluit. Fed-voorzitter Jerome Powell laat de rente vrijwel zeker onveranderd: 0,00% tot 0,25%. Het discontotarief dan 0,25% blijven. Dat rentetarief heeft zijn neerslag op bankaandelen, betoogt Corné van Zeijl (Actiam):

De centrale bankier wacht waarschijnlijk ook af met wat voor steunmaatregelen Washington op de proppen komt. In het Amerikaanse Congres wordt al enige tijd gepraat over een nieuw steunplan voor de economie.

Cees Smit van broker Today’s Group verwacht weinig vuurwerk na dat Federal Reserve-rentebesluit. En het steunpakket dat de Amerikaanse overheid voorbereidt, raakt verstrikt in harde politieke tegenstelling, vreest hij. „Wij kijken daarom steeds meer naar beleggingen in Europa dan naar de VS. Europa wordt interessanter voor veel beleggers.”

Smit ziet daarnaast een draai naar zogeheten waardeaandelen. „De markt zet wel langstermijntops neer. In de cijfers van ASML, ASMI en Besi zag je dat de verwachtingen erg hooggespannen zijn. Het is moeilijk daaraan te blijven voldoen. We zien een keer van beleggingen in groeiaandelen naar waardeaandelen. Zo’n recent herstel van Unilever, dat ineens 8% wint en vandaag weer, naast de cijfers van Aalberts en AMG - die zijn interessant. Daar lijkt het ergste achter de rug.”

Banken rekent Smit daar inmiddels ook toe. De resultaten van Barclays, Deutsche Bank en Banco Santander zijn wellicht niet optimaal, maar ze blijven tot de tweede coronagolf zijn werking krijgt absoluut interessant.”

Miljardenafschrijving Santander

Het Spaanse Banco Santander schreef evenwel bijna €13 miljard af vanwege de coronacrisis. Deutsche Bank heeft op haar beurt in het tweede kwartaal €761 miljoen apart gezet om verliezen op slechte leningen op te vangen. Dat is de grootste voorziening in elf jaar, maar iets minder dan de bank in juni had aangekondigd. De Britse bank Barclays zette 1,6 miljard pond opzij in het tweede kwartaal, waar analisten rekening hielden met 1,4 miljard pond.

Bekijk ook: Waarschuwing ING onthult rampkwartaal banken

In de AEX werden de winnaars aangevoerd door Unilever (+2%). Het voedings- en wasmiddelenconcern kreeg een koopadvies van de bank Société Générale, met een koersdoel van €61.

Maaltijdenbestelconcern Just Eat Takeaway (+1,5%) en betalingsdienstverlener Adyen (+1,3%) zaten eveneens in de lift. Zorgtechnologieconcern Philips en bierbrouwer Heineken mochten 1,1% bijschrijven.

ASMI was de grootste daler onder de hoofdfondsen met een val van 7%. De chipmachinefabrikant uit Almere is dit jaar een van de best renderende aandelen in de AEX, maar de kwartaalcijfers van het bedrijf vielen beleggers tegen. Ook de belofte dat ASMI in 2020 sneller blijft groeien dan de markt, maakte geen indruk.

Voormalig zusterbedrijf ASML ging 3,3% mee omlaag. Zakenbank UBS verlaagde haar beleggingsadvies voor de chipmachinefabrikant uit Veldhoven naar ’houden’, bij een koersdoel van €340.

Financiële instellingen als ABN Amro (-2,4%), ING (-1,3%) en Aegon (-1,3%) trokken het resultaat omlaag.

Koerssprong Fugro

In de AMX maakte Fugro een koerssprong van 6,6%. De bodemonderzoeker had afgelopen kwartaal last van de neergang van de olie- en gasmarkt en maatregelen vanwege het coronavirus. Daar stond een stevige groei van opdrachten voor windparken op zee tegenover. Bovendien wierpen eerder getroffen kostenbesparingen hun vruchten af en werd de winstmarge redelijk op peil gehouden.

Roestvrijstaalproducent Aperam (+3%) kampte afgelopen kwartaal met het stilleggen van fabrieken en een zwakkere vraag vanuit de auto-industrie door de virusuitbraak. Het zag de omzet en het bedrijfsresultaat dalen. Aperam had al gewaarschuwd voor een lagere winstgevendheid. Volgens JPMorgan Cazenove is de ebitda boven verwachting. Aperam zegt dat de vraag aantrekt, maar die ligt nog flink onder het normale niveau.

Vopak (-1,3%) liet weten dat de opslagtanks voor olie in de eerste jaarhelft voller waren vanwege de lagere olieprijzen. Door het grote aanbod op de oliemarkt was er veel vraag naar opslagcapaciteit terwijl handelaren ook olie opslaan in afwachting van hogere prijzen. De opslagtanks van het bedrijf waren voor 88% gevuld tegen 84% in de eerste helft van vorig jaar. Vopak heeft goede vooruitzichten, oordeelt ING-analist Quirijn Mulder, die al een koopadvies had.

Smallcapfonds AMG (+0,4%) zag de omzet en het bedrijfsresultaat in het tweede kwartaal fors afnemen. Volgens de metalenspecialist stonden door de coronacrisis de verkoopvolumes en prijzen flink onder druk. AMG verwacht dat het bedrijfsresultaat in heel 2020 lager zal uitvallen dan in 2019 toen het resultaat uitkwam op ruim $121 miljoen. AMG heeft de bodem wel bereikt, aldus ING-analisten.

Het lokaal genoteerde Fastned (-0,2%) liet weten ruim €13 miljoen te hebben opgehaald met de uitgifte van obligaties. Daarnaast hebben investeerders €2,7 miljoen aan schuldpapier uit eerdere uitgiften verlengd. De uitbater van snellaadstations voor elektrische auto’s gaat het geld gebruiken om verder te groeien.

