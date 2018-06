'AEX opent in de min'

,,China ging weer fors lager, dat zorgt wederom voor een grote aarzeling in de markt'', aldus marktanalist Ron van der Does van IG Nederland.

De olieprijs ging vrijdag voorbeurs weer verder omlaag, onder meer door zorgen over de Chinese economie en onder druk van een overcapaciteit in de markt. De prijs van een vat Amerikaanse olie, die eerder in de week kortstondig onder 30 dollar dook, zakte 2,9 procent tot 30,30 dollar. Brent, dat de grens van 30 dollar per vat onlangs ook al even wist te slechten, ging 1,8 procent lager tot 30,33 dollar.

Radiozenders

Op Beursplein 5 werd bekend dat Telegraaf Media Groep zijn radiozenders Sky en Veronica verhuist naar een nieuw bedrijf met de radiozenders van Talpa, waaronder Radio 538. TMG krijgt een minderheidsbelang in dit bedrijf.

Later op de dag komen in de Verenigde Staten onder meer Citigroup en Wells Fargo met jaarcijfers naar buiten.

De euro was 1,0885 dollar waard, tegen 1,0854 dollar bij het Europese slot donderdag.