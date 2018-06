Kempen niet akkoord met nieuw bod op TenCate

Water Island Capital, dat een belang heeft in TenCate van meer dan 1,5 procent en het Zwitserse hedgefonds Psquared, dat medio december een belang van 3,2 procent melde bij de AFM, maakten donderdag bekend wel van plan te zijn hun stukken aan te melden.

Het consortium onder leiding van Gilde verhoogde eerder deze week zijn bod op TenCate van 24,60 naar 26 euro per aandeel. Volgens Witteveen is daarmee echter geen sprake van een hogere waardering voor de producent van technisch textiel. De aandeelhouders krijgen volgens hem alleen de verbetering van de schuldpositie in de afgelopen maanden uitbetaald.

Premie

,,Bij de verkoop aan een overnemende partij verlangen we een premie voor de controle die de overnemer krijgt'', stelde Witteveen. ,,Daarvan is bij dit bod geen sprake. Met een bod van ongeveer acht keer de ebitda is er slechts sprake van een normale waardering voor een beursgenoteerd bedrijf.''

Kempen Oranje Participaties heeft een belang van circa 6 procent in TenCate. Zonder medewerking van het beleggingsfonds haalt Gilde dus niet het beoogde belang van 95 procent in TenCate, waarmee het bedrijf van de beurs kan worden gehaald.

Aanmeldingstermijn

Witteveen gaf niet aan tegen welke prijs Kempen wel bereid is zijn belang te verkopen. Hij zei wel dat het bod daarvoor ,,duidelijk'' moet worden verhoogd. Gebeurt dat niet, dan blijft het fonds een aandeelhouder in het bedrijf. Er moeten dan wel betere afspraken komen voor de belangen van langetermijninvesteerders in TenCate, stelde Witteveen.

De aanmeldingstermijn voor het verhoogde, en door Gilde als finaal bestempelde bod, loopt op 21 januari af. De Franse investeerder Syquant Capital, die een belang heeft van ongeveer 2 procent in TenCate, liet woensdag nog weten wel in te stemmen met het nieuwe bod. Investeerder Aat van Herk, met een deelneming van 3,2 procent, gaf aan het bod in beraad te hebben.

In de eerste aanmeldingstermijn, van het bod van 24,60 euro, werd iets meer dan 60 procent van de aandelen aangemeld. Gilde gaf eerder aan het bod pas definitief door te zetten als het zich verzekerd weet van minstens 95 procent van de stukken.