Kredietverlening EIB naar recordniveau

De relatief grootste bedragen werden geleend aan de meest kwetsbare landen in de EU, zoals Slovenië en Griekenland. Daar liepen de kredieten op tot respectievelijk 1819 euro en 2125 euro per inwoner. In die landen komen de kredieten van de EIB nu overeen met ruim 9 procent van de omvang van de economie. Dat geldt ook voor Cyprus, Portugal, Hongarije en Polen.

De EIB verstrekt kredieten voor projecten die het beleid van de EU versterken. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om infrastructuur, of hulp aan het midden- en kleinbedrijf.