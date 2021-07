Mondkapjes zijn weer verplicht aan de Côte d’Azur

St. Tropez is terug naar de zomer van vorig jaar: mondkapje weer op! Ⓒ Foto REUTERS

Dat is even wennen voor de verwende vakantiegangers uit Nederland aan de Côte d’Azur. De mondkapjes zijn er buiten opnieuw ingevoerd . Terwijl iedereen hier in Nederland, net als in het grootste deel van Frankrijk, gewoon zonder masker over straat kan.