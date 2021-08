Bitcoin weer meer dan $50.000 waard

Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM (AFN) - Cryptomunt bitcoin is weer meer dan $50.000 waard. Het is voor het eerst sinds mei dat de munt qua waarde weer boven de halve ton steeg in dollars. Ook andere tokens als ether en cardano werden fors meer waard. De laatste paar maanden tonen de cryptomarkten al aanhoudend herstel. Een duidelijk aanwijsbare reden voor de stijging is er niet.