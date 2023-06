Premium Het beste van De Telegraaf

Column: behoorlijke daling inflatie aanstaande?

Door Edin Mujagić

Het CBS werkt nu nog met onrealistische aannames, zoals dat ieder Nederlands huishouden zo’n beetje elke maand een nieuw energiecontract afsluit. Ⓒ ANP/HH

6,1 procent. Dat was het inflatiepercentage in Nederland in mei, bevestigde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) deze week. Nederland is zo ongeveer het enige euroland waar de inflatie in mei is opgelopen; in Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje, om maar enkele eurolanden te noemen, daalde de geldontwaarding, soms stevig.