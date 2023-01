Spotify vraagt om Europese actie tegen Apple om exorbitante commissies

De ondertekenaars stellen dat „Apple oneerlijke beperkingen opgeworpen heeft voor onze ondernemingen. Die hinderen onze ontwikkelingen en zijn slecht voor Europese consumenten.” Ze wijzen op het verplichte gebruik van Apples eigen betalingssysteem door app-ontwikkelaars en de „excessief hoge” commissie die ze moeten afdragen. Ook kunnen ze niet communiceren met de eigen klanten die via Apples App Store abonnementen afsluiten. Of en hoeveel bedrijven als Spotify klanten extra rekenen door toedoen van Apple is niet bekend.

Monopoliepositie

„Apple heeft voordeel van de monopoliepositie die het door zijn eigen ecosysteem heeft en eist exorbitante betalingen van app-ontwikkelaars die geen keuze hebben als ze Europese klanten willen bereiken”, stellen de bedrijven. „De tijd is dan ook gekomen voor dringende actie van de Europese Unie tegen Apple.”

De brief is ook door onder meer de Franse branchegenoot Deezer, softwarebedrijf Basecamp, mail- en vpn-bedrijf Proton en enkele Europese verbanden van uitgevers en nieuwsmedia ondertekend. Spotify stelt dat er al jaren te weinig gebeurt. Het bedrijf klaagde haast vier jaar geleden al bij de commissie over oneerlijke concurrentie van Apple. Sindsdien is er weinig veranderd, maar de duimschroeven worden langzamerhand wel meer aangedraaid door de komst van de Digital Markets Act. Een onderdeel van die wet is dat apps op andere manieren dan via Apples eigen App Store op een iPhone of iPad geïnstalleerd kunnen worden, waardoor het makkelijker wordt voor ontwikkelaars om apps uit te brengen. Via het platform van Apple zelf moet er een commissie worden afgetikt van maximaal 30%.