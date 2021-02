AEX hoger richting cijfers Amazon en Alphabet

Rond 15.40 uur staat de AEX-index 1,1% hoger op 654,4 punten. Maandag won de beursindex al 1,6%, na vorige week nog 3,5% te hebben ingeleverd. De AMX klimt 0,8% naar 979,2 punten. De koersenborden in Londen (+0,6%), Parijs (+1,6%) en Frankfurt (+1%) kleuren eveneens groen.

’Koersen hard hersteld’

De beurzen hebben daarmee de stijgende lijn weer te pakken nadat beleggers vorige week wat winst namen. „Vanaf gisteren zijn de koersen hard hersteld”, zegt vermogensbeheerder Renco van Schie (Valuedge). „Dat gebeurt om de juiste redenen: de inkoopmanagersindices in zowel Azië, Europa als de VS komen goed door. De beurzenrally wordt ook ondersteund door sterke bedrijfscijfers. En veel beleggers grijpen de dip van vorige week aan om te kopen.”

Van Schie kijkt met bijzondere belangstelling naar het Amerikaanse banenrapport dat vrijdag verschijnt. „In Europa valt het reuze mee met de werkloosheid. De situatie is hier onder controle dankzij de sturing van overheden. Uit het Amerikaanse banenrapport zal blijken wat de staat van de werkloosheid daar is. Ook belangrijk is hoe het verder gaat met het steunpakket in de VS.”

Democraten in het Congres in Washington hebben een plan ingediend voor een steunpakket van $1900 miljard om de Amerikaanse economie door de coronacrisis te loodsen. De Republikeinen willen echter niet verder gaan dan een plan van $618 miljard. De Democraten hebben aangekondigd om eventuele Republikeinse tegenwerking te omzeilen door het plan uit te roepen tot een begrotingsmaatregel. Op die manier is een gewone meerderheid voldoende in plaats van zestig stemmen in de Senaat.

De Amerikaanse beurzen zijn vanmiddag 0,9% tot 1,1% hoger van start gegaan. Maandag won de Dow Jones-index 0,8% en de Nasdaq-index 2,6%. Vanavond na sluiting van Wall Street treden Amazon en Alphabet, het moederbedrijf van Google, met de kwartaalcijfers naar buiten. In Azië was de stemming vanochtend eveneens positief. De Japanse Nikkei-index sloot 1% in de plus.

Moonpig, het moederbedrijf van het Nederlandse Greetz.nl, een onlineplatform om wenskaarten en verrassingen te maken en te versturen, kent een succesvol beursdebuut in Londen. De koers staat 24% boven de introductieprijs.

Uit een maandelijkse enquête van analist Corné van Zeijl (Actiam) blijkt trouwens dat beursexperts somberder zijn geworden. „Vorige maand dacht nog 48% van de experts dat de AEX zou gaan stijgen, deze maand is dat nog maar 25%. Het percentage pessimisten is gestegen van 21% naar 46%”, legt Van Zeijl uit. Deze sombere stemming komt volgens hem door een aantal factoren: „Veel experts vinden dat nu al het goede nieuws wel in de koersen zit verwerkt. Verder valt het vaccinnieuws de afgelopen maand tegen.”

ING aan kop, Takeaway onderop

In de AEX gaat ING met een winst van 3,2% aan kop. Het bankconcern komt volgende week vrijdag met de jaarresultaten. Bierbrouwer Heineken (+2,6%) en chiptoeleverancier ASMI (+2,1%) liggen er eveneens opgewekt bij.

Royal Dutch Shell wordt 1,5% hoger verhandeld. Concurrent BP daalt echter bijna 3% op de beurs in Londen, in reactie op tegenvallende kwartaalcijfers. Shell opent donderdag de boeken.

Just Eat Takeaway verliest 2,4%. De maaltijdbezorger heeft €1,1 miljard opgehaald met de uitgifte van converteerbare obligaties. Het bedrijf wil het geld gebruiken om nieuwe overnames te doen als de kans zich voordoet. Supermarktconcern Ahold Delhaize (–0,9%) behoort bij de hoofdfondsen eveneens tot de verliezers.

In de AMX staat ingenieursbureau Arcadis bovenaan met een plus van 4%. Maritiem dienstverlener SBM Offshore (+3,5%) en industrieel toeleverancier Aalberts (+3,3%) zetten eveneens fraaie winsten neer.

Air France KLM gaat 2,5% omhoog. Demissionair minister Hoekstra (Financiën) ligt onder vuur, omdat hij de belangen van KLM onvoldoende zou verdedigen.

Verlichtingsproducent Signify (-2,4%) is de grootste achterblijver bij de middelgrote fondsen. Handelshuis Flow Traders laat 1,1% liggen.

Het lokaal genoteerde Oranjewoud schiet 9,4% omhoog. Topman Gerard Sanderink wil het moederbedrijf van ingenieurskantoor Antea en bouwer Strukton van de Amsterdamse beurs halen, tegen een nog te bepalen prijs.

