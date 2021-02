Beurs zet krachtig herstel bij opening voort

De indexfuture wijst op een 0,7% hogere start van de AEX. De beursgraadmeter won maandag al 1,6%, na vorige week nog 3,5% te hebben prijsgegeven.

Democraten in de Senaat en het Huis van Afgevaardigden in Washington hebben maandag een plan ingediend voor een steunpakket van 1,9 biljoen dollar (1570 miljard euro) om de Amerikaanse economie door de coronacrisis te loodsen. De Republikeinen willen echter niet verder gaan dan een plan van 618 miljard dollar. De Democraten hebben aangekondigd om eventuele Republikeinse tegenwerking te omzeilen door het plan uit te roepen tot een begrotingsmaatregel. Op die manier is een gewone meerderheid voldoende in plaats van 60 stemmen in de Senaat.

Aan het coronafront versoepelt Oostenrijk over een week de lockdownmaatregelen. Winkels, scholen, kappers en musea kunnen vanaf 8 februari weer open. Inwoners moeten vanaf 20.00 uur wel binnenblijven tot 06.00 uur. In een groot deel van Italië, waaronder de hoofdstad Rome, mogen inwoners ook weer naar andere regio’s met een relatief lage infectiegraad. Daar mogen restaurants en cafés overdag weer open. In het hele land blijft een avondklok gelden vanaf 22.00 uur. In Nederland ziet minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid heel weinig ruimte om de huidige lockdown te versoepelen.

Op het Damrak liet maaltijdbezorger Just Eat Takeaway weten 1,1 miljard euro te hebben opgehaald met de uitgifte van obligaties. Het bedrijf wil het geld gebruiken om nieuwe overnames te doen als de kans zich voordoet. Het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl profiteert volop van de coronacrisis door de sluiting van restaurants in veel landen en verwacht ook in het eerste kwartaal een stevige ordergroei.

De Europese beurzen sloten maandag met stevige winsten. De AEX-index klom 1,6 procent tot 647,34 punten en de MidKap won 1,1 procent tot 971,62 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt stegen tot 1,6 procent. Ook Wall Street ging flink vooruit. De Dow-Jonesindex won 0,8 procent tot 30.211,91 punten. De brede S&P 500 klom 1,6 procent en techbeurs Nasdaq werd 2,6 procent hoger gezet.

De euro was 1,2070 dollar waard, tegenover 1,2067 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 1,2 procent tot 54,18 dollar. Brentolie kostte 1,1 procent meer op 56,98 dollar per vat.