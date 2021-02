Galapagos leidt op hogere beurs

Ⓒ Hollandse Hoogte / Ramon van Flymen AEX 653.3 0.92 %

De winst voor de AEX is in de loop van de ochtend nog iets verder gestegen. Beleggers hebben vertrouwen in een goede uitkomst van het overleg over het Amerikaanse coronasteunpakket. Ook heerst er optimisme over de resultaten die Amazon en Alphabet vanavond publiceren. Galapagos gaat aan kop. Een negatieve uitzondering is Just Eat Takeaway, na een emissie.