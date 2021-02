Takeaway zakt op mooie beurs

De AEX staat om vijf voor tien 0,7% hoger op 651,7 punten. Maandag won de beursindex al 1,6%, na vorige week nog 3,5% te hebben ingeleverd. De AMX klimt 0,6% naar 977,3 punten.

De overige Europese beurzen laten ook plussen zien. De Britse FTSE 100, de Duitse DAX en de Franse CAC 40 klimmen respectievelijk 0,6%, 1% en 1,4%.

In Azië was de stemming vanochtend eveneens positief. De Japanse Nikkei-index sloot 1% hoger.

De indexfutures wijzen op een 0,5% tot 0,7% hogere opening van de Amerikaanse beursgraadmeters. Maandag won de Dow Jones-index 0,8% en de Nasdaq-index 2,6%.

Democraten in de Senaat en het Huis van Afgevaardigden in Washington hebben maandag een plan ingediend voor een steunpakket van $1,9 biljoen dollar om de Amerikaanse economie door de coronacrisis te loodsen. De Republikeinen willen echter niet verder gaan dan een plan van 618 miljard dollar. De Democraten hebben aangekondigd om eventuele Republikeinse tegenwerking te omzeilen door het plan uit te roepen tot een begrotingsmaatregel. Op die manier is een gewone meerderheid voldoende in plaats van 60 stemmen in de Senaat.

Aan het coronafront versoepelt Oostenrijk over een week de lockdownmaatregelen. In een groot deel van Italië, waaronder de hoofdstad Rome, mogen inwoners ook weer naar andere regio’s met een relatief lage infectiegraad. Daar mogen restaurants en cafés overdag weer open. In Nederland ziet minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid heel weinig ruimte om de huidige lockdown te versoepelen.

Bij de Nederlandse hoofdfondsen gaat biotechnologiebedrijf Galapagos met een winst van 1,5% aan kop.

De toeleveranciers aan de chipsector ASMI en ASML volgen met plussen van 1,4% respectievelijk 1,2%.

Shell wint 0,3%, geholpen door de verdere opmars van de olieprijzen. Concurrent BP staat op de beurs in Londen onder druk, in reactie op zijn tegenvallende kwartaalcijfers. De Nederlands-Britse energiegigant opent donderdag de boeken.

Just Eat Takeaway verliest 2%. De maaltijdbezorger heeft €1,1 miljard opgehaald met de uitgifte van converteerbare obligaties. Het bedrijf wil het geld gebruiken om nieuwe overnames te doen als de kans zich voordoet.

Bij de middelgrote fondsen staan ingenieursbureau Arcadis en industriebedrijf Aalberts met winsten van 2,6% bovenaan.

Air France KLM pakt er 1,1% bij. Demissionair minister Hoekstra (Financiën) ligt onder vuur, omdat hij de belangen van KLM onvoldoende zou verdedigen.

In Oranjewoud is op de lokale markt nog niet gehandeld. Topman Gerard Sanderink wil het moederbedrijf van ingenieurskantoor Antea en bouwer Strukton van de Amsterdamse beurs halen, tegen een nog te bepalen prijs.

