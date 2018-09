WK rugby goed nieuws voor Sodexo

Volgens Sodexo was het mondiale eindtoernooi goed voor een extra omzet van 131 miljoen euro. Daarmee zorgde het evenement voor circa 50 procent van de autonome omzetgroei van 4,7 procent in vergelijking met een jaar eerder. Verder hielpen wisselkoerseffecten de omzet vooruit.

Sodexo groeide met name sterk in Groot-Brittannië en Ierland. De opbrengsten namen daar met bijna 50 procent toe. Ook in de Noord-Amerika, de belangrijkste markt voor het bedrijf, leverden wisselkoerseffecten een flinke bijdrage aan de omzetgroei van 17 procent. Op het vasteland van Europa ging de omzet een fractie omlaag.