Signify lanceert Philips Hue lampen met camera’s én inbraakbeveiliging

Bijna alle producten in de nieuwe serie komen deze herfst op de markt. Geïnteresseerden moeten wel tot begin volgend jaar wachten op de camera met licht- én geluidalarm. Dat licht kan bij onraad worden geactiveerd in de app van Philips Hue. De schijnwerper kan een groot gebied verlichten of knipperen om alarm te slaan.

Berlijn

De nieuwe productlijn werd een maand geleden bij de presentatie van de halfjaarcijfers al aangekondigd door Signify-topman Eric Rondolat. Hij beloofde toen tijdens de consumentenelektronica-beurs IFA in Berlijn meer bekend te maken. Die beurs begint vrijdag.

Rondolat verklapte toen niet dat zijn bedrijf ook contactsensoren op de markt ging brengen. Die kunnen meldingen sturen naar de app wanneer een deur, raam of kast wordt geopend om te controleren op indringers. Ze werken op batterijen en hebben een zelfklevende achterkant.

De nieuwe contactsensor van Philips Hue Ⓒ Signify

De app van Philips Hue krijgt binnenkort een update zodat alle nieuwe beveiligingsapparatuur kan worden aangestuurd. Net als bij de grote concurrenten is er wel een abonnement nodig om de volledige functionaliteit van de camera’s te kunnen benutten.