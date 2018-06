Hoger bod op TenCate

De investeringsgroep onder leiding van Gilde verhoogde gisteren nabeurs het overnamebod van €24,60 naar €26,00. Daarmee zijn de investeerders op de valreep voor de druk van de door beleggersvereniging VEB aangevoerde aandeelhouders gezwicht.

Aankomende donderdag zou het oorspronkelijke bod aflopen. Voor zover bekend hebben aandeelhouders slechts 60% van de stukken aangemeld. Dat was onvoldoende om het bod gestand te doen.

Maar van meet af aan heeft het bod van Gilde van €24,60 per aandeel veel kritiek gekregen. Aandeelhouders, onder wie een aantal institutionele beleggers, vonden dat het consortium Ten Cate te laag waardeerde.

Voor beleggersvereniging VEB reden om vervroegd inzage te eisen in de jaarcijfers. Die kwamen gisterochtend naar buiten.

Daaruit bleek dat de autonome omzetgroei op basis van de voorlopige cijfers is uitgekomen uit op circa 5%.

„Dat is de beste omzet in vijf jaar”, zei VEB-directeur Paul Koster gisteren. Hij is dan ook tevreden dat Gilde gisteravond alsnog door de pomp is gegaan. „Dit is toch wel een mooi resultaat. En het toont aan dat je met terechte druk toch dingen kunt bereiken”, aldus de directeur.

Of de verhoging genoeg is om de resterende groep aandeelhouders over de streep kunnen trekken moet nog blijken.

Onder de kritische aandeelhouders zitten onder andere Kempen Oranje Participaties. De fondsdirecteur kon gisteren niet reageren, maar zei eerder tegen deze krant te rekenen met een waardering tussen €27,50 en €36,00 per aandeel.

Het Zwitserse hedgefonds PSquared Asset Management waardeert het bedrijf €32,30. De Zwitsers maakten er daarbij geen geheim alles uit het bedrijf te willen persen, desnoods door het in stukken te breken en de onderdelen los te verkopen.

Zo bezien zit er dus nog veel licht tussen het verhoogde bod en de wensen van sommige aandeelhouders.

Maar op basis van de gisterochtend gepubliceerde voorlopige jaarcijfers vond de VEB een verhoging van €1,45 realistisch. Iets hoger dus dan de €1,40 waarmee Gilde gisteravond over de brug kwam.

„Maar het nieuwe bod toont wel aan dat onze berekening gerechtvaardigd was”, aldus Paul Koster. „Want hoe je het ook wendt of keert, de voorlopige jaarcijfers zeggen dat het goed gaat met het bedrijf.”

Formeel hebben de beleggers nog een hele week extra om het nieuwe bod op zich in te laten werken.

Dat laat onverlet dat de kritiek op het overnameproces niet zo maar zal verstommen.

Want ondank de verhoging blijft Koster van mening dat de gang van zaken allesbehalve een schoonheidsprijs verdient.

Dat is ook het standpunt van Eumedion, de belangenorganisatie van institutionele beleggers.

Beide clubs vinden dat de regels op voor biedingen op beursgenoteerde ondernemingen op de schop moeten.

„De positie van de minderheidsaandeelhouders komt te vaak in het gedrang”, zegt Eumedion-directeur Rients Abma.

Hij wijst ook naar de gevechten die zijn gevoerd rond Nutreco, Océ en Mediq. „Ik zie een patroon.”

De VEB en Eumedion zitten volgende week bij elkaar om te kijken of ze gezamenlijk kunnen optrekken in een poging wetgeving rond overnames en biedingen verder aan te scherpen.

Eumedion wil in ieder geval dat het wettelijk vastgestelde minimale aanmeldpercentage van aandelen wordt verhoogd naar 75%. Nu is dat nog 50% plus een aandeel.

Verder pleit Eumedion voor de mogelijkheid dat aandeelhouders een extra commissaris met vetorecht mogen aanstellen tijdens een overname.

Abma: „Dat zou minderheidsbeleggers beter beschermen.”

Lees hier alle artikelen over de overnameperikelen bij Ten Cate.