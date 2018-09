'Grote beleggers gaan voor gezondheidszorg'

Meer dan de helft van de deelnemers uit de institutionele hoek meent dat gezondheidszorg de beste kansen zal bieden. Technologie en dagelijkse consumentengoederen worden ook veel genoemd.

De grote beleggers hebben in grote mate een voorkeur om in aandelen te stappen, waarbij Amerika, het Verenigd Koninkrijk en de opkomende markten de meest geliefde regio's zijn. China kreeg de minste stemmen.

Patrick Moonen van NN IP wijst er op dat de recente renteverhoging in de VS het vertrouwen van beleggers heeft versterkt. Hij is echter het meest enthousiast om te beleggen in de eurozone en Japan.