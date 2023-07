Luxe villa tegen een spotprijsje? Gevalletje te mooi om waar te zijn

Oplichters vragen meestal of de boeker vooraf een aanbetaling of zelfs het totaalbedrag over wil maken via de website. In de meeste gevallen blijkt de gehuurde woning helemaal niet te bestaan. Soms is er wel een huisje, maar ziet dat er heel anders uit dan op de foto.

Om oplichting voor te zijn, kun je een paar dingen doen. Zo adviseert Fraudehelpdesk om alleen te boeken bij een organisatie die is aangesloten bij de ANVR of SGR of Thuiswinkel. Daarnaast is het slim om de voorwaarden goed door te lezen. Zijn er geen voorwaarden? Boek dan vooral niet bij deze aanbieder, adviseert de Fraudehelpdesk.

Zijn de foto’s echt?

Reviews bekijken is ook een manier om ervaringen van anderen te checken. En dan niet alleen op de site van de aanbieder, maar ook bij bekende reviewsites. Nog een slimme manier om de echtheid van een fantastische vakantiewoning te controleren, is om bij Google Afbeeldingen te kijken of de foto’s van het huisje bij meerdere websites worden gebruikt. Oplichters gebruiken vaak fotomateriaal dat ze elders van internet hebben geplukt.

Ook bij autoverhuur worden toeristen nogal eens opgelicht. Zo ontstaat er vaak gedoe over ’nieuwe’ krasjes op de auto en wordt de borg niet terugbetaald. Neem daarom altijd vooraf foto’s.