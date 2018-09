Mijn Vraag: Bedenktijd

Dat kan sinds afgelopen juli inderdaad zomaar, zegt arbeidsrechtjurist Edith van Schie voor XpertHR. „Werknemers die met hun werkgever overeenkomen dat het dienstverband eindigt, hebben een wettelijke bedenktijd van twee weken. Die geldt altijd. Dus ook als lang is onderhandeld, als bij de onderhandelingen advocaten betrokken waren of als de werknemer al bedenktijd heeft gekregen voordat hij de overeenkomst ondertekende. De bedenktijd geldt zelfs als de werknemer heeft verklaard dat hij er geen gebruik van zal maken.”

„In de beëindigingsovereenkomst moet de werknemer zelfs expliciet worden gewezen op zijn recht om binnen twee weken alsnog terug te komen op het hele verhaal. Staat dat niet in het contract, dan heeft hij drie weken om zich te bedenken. Dat geldt maar één keer. Als de werknemer zich heeft bedacht en er komt een nieuwe overeenkomst tot stand, dan kan hij daar niet weer op terugkomen.”

Dit antwoord is geschreven door HR-Antwoordbank XpertHR. Voortaan vindt u alles wat u over personeelszaken moet weten op één plek. XpertHR helpt u concreet met slimme tools, handige checklists, arbeidscontracten, voorbeeldbrieven, betaalbaar juridisch advies en veel meer. XpertHR begrijpt wat u nodig heeft en biedt u gerichte antwoorden en praktische ondersteuning. Meer weten over XpertHR? Klik hier.