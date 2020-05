Corum: problemen rond huurbetalingen vallen mee

„De problemen rond huurbetalingen vallen bij ons mee”, zegt Corum-topman Frédéric Puzin. „Begin april lagen de verzoeken om uitstel van betaling van de huurprijs tussen de 0,7% en 1,8%, waaronder ook schorsing van de huurbetaling. Schattingen van dergelijke verzoeken in de toekomst liggen ergens rond de 6,3%”, legt hij uit.

Puzin belooft dat huurders die in de problemen komen een luisterend oor bij hem zullen vinden. „Vanaf het begin hebben wij aan onze huurders gerefereerd als ’partners’ en zo voelt dat ook vandaag. We moeten het samen doen.”

Lange termijn

Beleggers in vastgoedfondsen als Corum hebben in 2020 weliswaar een minder jaar, maar dat kan volgens Puzin in andere jaren goed worden gemaakt. „Een vastgoedbelegging is altijd een langetermijnbelegging. Wij adviseren dan ook een termijn van ten minste tien jaar”, benadrukt de Corum-bestuursvoorzitter. „Het is daarom zeer waarschijnlijk dat de sterke schommelingen van dit jaar in de loop van de tijd zullen worden gedempt.”