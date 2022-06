’Perspectief is ons ontnomen’

Premium Binnenland

Grote onrust over aanpak stikstof: ’Totale sector de nek omgedraaid’

Zowel in de coalitie van VVD, D66, CDA en CU als in de oppositie zijn flinke zorgen over de nieuwe stikstofaanpak. CU spreekt van een ’gemiste kans’, D66 heeft zorgen over de uitvoering en VVD mist maatregelen voor de industrie, luchtvaart en verkeer. Boerenorganisaties zijn ziedend.