'Syngenta bereidt megabeursgang voor'

De beursgang, mogelijk een van de grootste in de sector ooit, gaat naar alle waarschijnlijkheid ergens in Europa plaatsvinden. Waar precies is nog niet bekend. Syngenta heeft een voorkeur voor Europa boven andere locaties als Hongkong of New York. Ook de timing van de beursgang staat nog niet vast. Financieel directeur Mark Patrick liet weten dat Syngenta uiterlijk in 2022 naar de beurs wil.

ChemChina kocht Syngenta in 2017 voor ruim 39 miljard euro. Dat was de grootste buitenlandse aankoop door een Chinees bedrijf, maar ChemChina moest zich daar diep voor in de schulden steken.