’Zeeuwse snackbar vangt bot met forse schadevergoeding van naamgenoot Wendy’s’

Binnenland

Man die ex voor metro duwde ’weet het niet meer precies’

De 30-jarige man die in oktober onder de ogen van hun 3-jarige kind zijn ex op het spoor van metrostation Coolhaven in Rotterdam zou hebben geduwd, zegt dat hij „niet meer precies weet wat er is gebeurd.” De vrouw (29) werd gered door enkele omstanders die op de rails sprongen, terwijl een metro in ...