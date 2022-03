Japanse whisky ’in’ maar zonder sushi

„Ook onder jongeren”, verzekerde bedrijfsleider Roy Lankhorst van de Amsterdamse drankenspeciaalzaak en proeverij Cane & Grain. „Vooral de toegangkelijkere soorten, zoals Amerikaanse, Franse en vooral de Japanse.”

Ondernemer en presentatrice Ginny Ranu

Net als de Amerikaanse zijn de Japanse whisky’s zachter, zo laat de drankexpert weten. De alcoholische versnaperingen uit het Land van de Rijzende Zon zijn bereid uit tarwe. De namen klinken of zij net zo goed motoren, fietsen of orgels konden vertegenwoordigen: Yamazaki, Nikka en Kamiki. „Die laatste is relatief nieuw en zeer gewild”, wist bedrijfsleider Roy. Voor bij de sushi? „Nou, nee voor na het eten”, vond hij.

Organisator François-Léon Van der Velden van Dutch Global Media, filantroop en kunstliefhebber Presthaya Fixter en producent en talentagent Bart Hendrikx

Het is dan ook niet verwonderlijk dat het bij pop- en filmsterren populaire hotel The Grand in Amsterdam, waar producent Bart Hendrikx volgens eigen zeggen met acteur Brad Pitt doorzakte in zijn suite, meesurft op de whiskygolf. Het heeft zijn traditionele bruine café The Flying Dutchman door kunstenaar Tadej Oblak laten omtoveren tot een neo-popart whiskybar, compleet met het gewei van het exclusieve Schotse merk Glenfiddich. Zelfs de naam is veranderd, in The Flying Deer.

Tim Hoevenagel, luxury manager Maxxium Nederland en whiskymeester Tony van Rooijen. Tony gaf uitleg bij de bijzondere whisky’s die gedurende de Grand Opening geschonken werden

Acteur Levy Jansen en TV-chefkok Hugo Kennis

Door alle coronaperikelen hebben we even moeten wachten met de Grand Opening van de bar maar nu is het dan toch echt zo ver”, sprak de trotse directrice Emmy Stoel. Als hoogtepunt kregen de genodigden een glas van de eigen Grand whisky uit 1992, het oprichtingsjaar van het hotel. „Nergens anders ter wereld kun je deze blend proeven!”, tooste de hotelière, zelf een groot liefhebster.