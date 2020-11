Máxima onder indruk van innovaties

Koningin Maxima krijgt in de productiehal van Boeg BV uitleg over de zaai- en oogstmachine voor zeewier. Ⓒ EPA

Scheveningen - Koningin Máxima bracht woensdag in het kader van de Dag van de Ondernemer een werkbezoek aan scheepsreparatie- en constructiebedrijf Boeg. Naast uitleg over een machine die zeewier kan zaaien en oogsten, kreeg zij een rondleiding op haringkotter Noordster waar met ondernemers werd gesproken over de impact van de coronacrisis.