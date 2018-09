Wapenfabrikanten onderuit

In de afgelopen anderhalf jaar waren wapenfabrikanten zeer geliefd bij beleggers, gesteund door de aanslagen in onder meer Frankrijk en de VS. Ondanks de tegenwind op de beurs sloot Smith & Wesson dinsdag zelfs op een record.

Maar vandaag kreeg de vooraanstaande wapenfabrikant een knauw van bijna 4%, na door Wedbush Securities van de kooplijst te zijn gehaald. Concurrent Sturm Ruger & Co kreeg het eveneens zwaar voor zijn kiezen.

Analist James Hardiman meent dat Smith & Wesson niet geraakt zal worden door de strengere wapenwet van president Obama. Hij stelt echter dat beleggers te hoge verwachtingen koesteren van de extra wapenverkopen na recente schietpartijen. Zijn conclusie is de tijdelijke opleving gevolgd wordt door een snelle terugval.