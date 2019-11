Cisco merkt vertraging wereldeconomie

De onderneming verwacht dat de omzet in het tweede kwartaal van zijn gebroken boekjaar met 3 tot 5 procent zal dalen. Daarmee ziet Cisco de nabije toekomst nog somberder in dan marktkenners die al met al wel rekening hielden met een terugval. Topman Chuck Robbins wil de focus van Cisco verleggen. Hij wil dat zijn onderneming meer meer een netwerkbedrijf voor software en diensten wordt.

Cisco sloot het eerste kwartaal van zijn boekjaar af met een omzet van 13,2 miljard dollar, nagenoeg gelijk aan een jaar eerder. Het nettoresultaat daalde naar 2,9 miljard dollar van 3,6 miljard dollar.

Volgens Cisco proberen veel kabelbedrijven de levensduur van hun uitrusting te verlengen in plaats van nieuwe uitrusting te kopen. Dat zorgt volgens de onderneming voor de grootste rem op de inkomsten. Daar komt nog bij dat veel bedrijven een groot deel van hun uitgaven van steken in de vroege investeringen in 5G-netwerken. Cisco zal op een later moment pas profiteren van die ontwikkeling.