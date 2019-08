Chipsector in schijnwerpers na Huawei-berichten

Zo gingen in de Amerikaanse nabeurshandel de koersen van chipbedrijven als Micron Technology, Qualcomm en Xilinx omlaag. In Europa laten Infineon, STMicroelectronics en AMS mogelijk koersreacties zien. Ook aandelen van aan de halfgeleiderbranche gerelateerde sectoren, zoals chipmachinebouwer ASML en toeleveranciers ASMI en Besi kunnen in de belangstelling staan.

