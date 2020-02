Coronavirus treft bevoorrading uit China

„Door het Chinees Nieuwjaar waren de meeste Chinese bedrijven al gepland dicht, maar door het virus is die sluiting in veel gevallen met een week verlengd en dat zorgt voor westerse klanten voor problemen met de aanvoer van onderdelen”, zegt Bart Vos, wetenschappelijk directeur van het Brightlands Institute for Supply Chain Innovation (BISCI) en verbonden aan Maastricht University.

„Deze uitbraak heeft zeker ook effect op de wereldeconomie. In 2003 zorgde het SARS-virus al voor behoorlijke economische schade, maar nu is China een veel grotere speler in mondiale ketens”, aldus de deskundige op het vlak van inkoopmanagement en leveringsketens. „Net als in 2003 met SARS zal de economische dip tijdelijk zijn, maar de komende maanden zullen ook Nederlandse bedrijven last hebben van deze situatie.” Hoeveel problemen er precies kunnen ontstaan, noemt hij niet in commentaar op nieuwe cijfers van de Nederlandse Vereniging van Inkoopmanagers (Nevi).

Meerdere deskundigen zijn de laatste dagen al met waarschuwingen gekomen over de economische impact van de virusuitbraak. Maandag kwam ook ING met een analyse hierover. Volgens economen van de bank wordt de wereldhandel geraakt door maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Ook voorzien ze een mogelijk „sneeuwbaleffect” als de voorraden van essentiële elektronische componenten uit China straks uitgeput zouden raken.

Veel Chinese fabrieken zijn momenteel gesloten en luchtvaartmaatschappijen hebben hun passagiersvluchten van en naar China geschrapt. Hoewel de meeste vrachtvluchten voorlopig doorgaan, gaat meer dan de helft van de luchtvracht met passagiersvliegtuigen mee. Luchtvracht als geheel is goed voor ongeveer een derde van de wereldhandel, becijfert ING. Op Schiphol, een van de belangrijkste Europese vrachthubs, is 17 procent van de inkomende vracht afkomstig uit China, aldus de bank.