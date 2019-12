EU weert cryptogeld zolang er geen wet is

Volgens de ministers zijn er zonder wettelijke maatregelen risico’s met cryptogeld voor consumenten en beleggers en voor de financiële en monetaire stabiliteit. Ook maken ze zich zorgen over misbruik van het virtuele systeem, zoals fraude, witwassen en financiering van terrorisme.

Zonder Facebook of de libra die de Amerikaanse techgigant wil lanceren te noemen, zegt de verklaring dat „sommige recente, mondiale projecten onvoldoende informatie hebben verstrekt over de wijze waarop zij precies die risico’s denken te beheren.” In september in Helsinki zei vicevoorzitter Valdis Dombrovskis nog dat hij uitleg aan Facebook had gevraagd over de libra.