Wall Street naar winst op signaal nieuw steunpakket

Na een kleine winst van maandag voor de beeldbepalende Dow Jones-index (+0,3%), maar 1,6% verlies voor de brede S&P 500-index, koersten de grote beurzen in New York af op kleine plussen van 0,3% tot 0,4%.

Het aantal coronabesmettingen liep op. President Trump twitterde dat de Amerikaanse economie ’nooit zal sluiten’.

Amerikaanse staatsobligaties stegen in waarde, tot 0,782% tegen 0,760% maandag, in aanloop naar het verwachte stimuleringspakket uit Washington.

De Democratische voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi stelt voor vanavond de deadline voor het eventueel verlengen van de noodsteun voor de door de coronacrisis gedupeerde bedrijven en consumenten.

Amerikaanse olie won een klein beetje terrein, edelmetalen goud en zilver gingen terug.

De presidentsverkiezingen van 3 november werden al aangevuurd door de oproep van president Trump aan het Amerikaanse Openbaar Ministerie om concurrent Joe Biden snel te vervolgen. Hij zou destijds zijn positie als vicepresident hebben misbruikt om diens zoon Hunter Biden financieel te helpen.

Grote sprong P&G

Technologiebedrijven staan in de aandacht. Washington zou volgens de Wall Street Journal de eerste grote boete aan internetbedrijf Google opleggen vanwege vermeende misbruik van zijn dominante marktpositie, de eerste in decennia voor de technologiesector. Amazon, Microsoft, Facebook en Apple zou een soortgelijke boete wachten.

Bij de aandelen viel een aantal bedrijven positief op. Procter & Gamble steeg 9% na als sterk ontvangen kwartaalresultaten. De winst per aandeel ging naar $1,63 per aandeel, bij een verwachting van $1,42.

Uitzender Manpower meldde over het derde kwartaal een lagere omzet. Na de stevige dip in april zou er aanhoudend sprake zijn van een stijgende lijn, aldus Manpower.

Verzekeringsmaatschappij Travelers (+3,3%) rapporteerde een kwartaalwinst van $3,12 per aandeel, waarmee de consensusschatting van $3,03 werd overtroffen.

Lockheed Martin, producent van defensiematerieel, verdiende $6,25 per aandeel in het laatste kwartaal, het troefde de $6,09 consensus-schatting af. Het aandeel won volgens analisten vanwege de prognoses door een verbeterde verkoop in de luchtvaart. Lockheed Martin verhoogde zijn prognose voor het hele jaar.

Supermarktketen Albertson (+4%) verraste eveneens. Het rapporteerde een kwartaalwinst van 60 dollarcent per aandeel, meer dan het dubbele van de gemiddelde schatting. Webverkopen stegen met 243% op jaarbasis.

Tabaksproducent Philip Morris kwam met cijfers uit boven de schattingen van 6 dollarcent per aandeel na een kwartaalwinst van $1,42 per aandeel. De verkopen van zijn elektrische sigaret IQOS slaat aan. Het verhoogde zijn prognose voor de rest van het jaar.

IBM (-3%) rapporteerde maandag nabeurs een kwartaalwinst van $2,58 per aandeel, in lijn met de prognoses van Wall Street. IBM gaf geen vooruitzicht en werd afgestraft in de grijze handel.