ECB waarschuwt voor inflatie door klimaatverandering

„Klimaatverandering vormt een risico voor de prijsstabiliteit doordat het een opwaartse invloed heeft op de inflatie”, aldus de onderzoekers. „Wereldinkomens komen onder druk door stijgende prijzen en dat zou de inflatieverwachtingen kunnen beïnvloeden, waardoor centrale banken met monetair beleid moeten reageren.”

Voor de jaarlijkse voedselinflatie kan het gaan om een stijging tot wel 3,2 procentpunt per jaar. Vooral in het zuiden van de wereld zullen de voedselprijzen harder omhoog kunnen gaan omdat daar de impact van klimaatverandering het grootst is. Maar ook in de Europese Unie zullen die hogere voedselprijzen gevoeld gaan worden. En er kunnen grotere prijsverschillen binnen de regio ontstaan, bijvoorbeeld door extreme hitte in het zuiden van Europa en koeler weer in het noorden.

Ook kan inflatie meer gevoelig worden voor seizoensinvloeden door klimaatverandering. Bijvoorbeeld als Europa gebukt gaat onder een zeer droge en hete zomer. „Dergelijke extra prijsschokken, die met onvoorspelbare tussenpozen maar met toenemende intensiteit plaatsvinden, zouden extra uitdagingen voor het monetaire beleid vormen”, aldus de studie.

Analisten van de Britse bank Barclays hebben al gezegd dat ook de energietransitie een stuwend effect op de inflatie kan hebben. Dat kan komen omdat er bijvoorbeeld hogere kosten zijn gemoeid met duurzame energieprojecten, wat weer zorgt voor duurdere prijzen voor stroom.