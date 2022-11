Premium Het beste van De Telegraaf

Column: loop na het FTX-drama niet weg van de beurs

Door Teeuwe Mevissen Kopieer naar clipboard

Sam Bankman-Fried heeft het vertrouwen in de cryptomarkt geschaad. Ⓒ ANP/HH

Afgelopen week implodeerde cryptohandelsplatform FTX. Hiermee eindigde voor nogal wat investeerders en gebruikers opnieuw een cryptosprookje. Waar de olijke, filantropische, en nu blijkt ook naïeve, Sam Bankman-Fried (SBF) tot zeer recent nog Super Best Friend (SBF) van vele cryptospeculanten was, is hij op dit moment de kop van jut vanwege het belabberde financiële management dat leidde tot de val van FTX. De vele, vooral jonge gebruikers van dit platform rest nu weinig dan het likken van hun wonden. Het grootste probleem is echter niet de financiële schade die nu wordt geleden, maar een mogelijk permanent en algeheel wantrouwen van (jonge) cryptospeculanten in financiële markten.