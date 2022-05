SBM Offshore handhaaft verwachtingen ondanks uitdagingen

Qua omzet blijft SBM rekenen op een bedrag van 3,1 miljard dollar (bijna 3 miljard euro). Iets meer dan de helft daarvan komt voor rekening van de divisie Lease and Operate, het onderdeel dat drijvende productie- en opslagschepen (FPSO) leaset en exploiteert. Circa 1,5 miljard dollar komt van de divisie Turnkey, die FPSO's levert die direct gereed zijn voor gebruik. Het bedrijfsresultaat moet uitkomen rond de 900 miljoen dollar.

"Volatiel vanwege de pandemie"

DFT-verslaggever Theo Besteman:

,,De kwartaalomzet is bij 89% stijging tot $970 miljoen redelijk in lijn met de kwartaalverwachtingen. De offshore-markt is volatiel door verstoringen in de toelevering van materialen vanwege de pandemie. Handhaving van de omzet- en ebitdaprognoses voor heel 2022, na een recordjaar in orders, en 6% afbouw van schuld zal positief worden ontvangen. Al zijn verwachtingen voor het aandeel SBM Offshore, na een historisch vol orderboek van $29,5 miljard in 2021, zeer hoog gespannen: het aandeel kent geen verkoopadvies, elf koopadviezen.”

SBM zag de opbrengsten in het eerste kwartaal uitkomen op 970 miljoen dollar. Dat was 89 procent meer dan een jaar eerder. Vooral bij Turnkey steeg de omzet met 269 procent fors.

SBM leverde in februari met succes productie- en opslagschip FPSO Liza Unity af. Het bedrijf heeft momenteel vijf FPSO's in aanbouw. Verder heeft SBM met zijn divisie New Energies, dat zich richt op nieuwe energieprojecten, de krachten gebundeld met een partner om 's werelds grootste drijvende windturbine te ontwikkelen. Over het proefproject moet nog een definitieve investeringsbeslissing worden genomen.