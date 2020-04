ICT Group hengelt door crisis minder opdrachten binnen

Barendrecht - Automatiseerder ICT Group merkt langzaamaan ook de impact van de coronacrisis. In het eerste kwartaal van het jaar bleef de beursgenoteerde onderneming nog enigszins gevrijwaard van de negatieven gevolgen, zo werd in het een handelsupdate gemeld. Maar doordat er minder orders bij het bedrijf binnenstromen zal het virus in het lopende kwartaal wel doorwerken in de resultaten.