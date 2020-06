4 op de 5 verzekerden verwachten hogere zorgpremie door corona

Meer dan de helft van de verzekerden denkt dat de premie volgend jaar met €10 tot €20 per maand (€120 tot €240 per jaar) gaat stijgen, blijkt uit onderzoek van vergelijkingssite Independer. Slechts een kwart zegt het logisch te vinden als de premie als gevolg van de coronazorg omhoog gaat.

Dekking

De meeste mensen vinden het onterecht dat zorgverzekeraars de hoge kosten van de coronazorg via de zorgpremie verhalen. Driekwart van de ondervraagden vindt niet dat er in de dekking van de basisverzekering gesneden mag worden om de premie betaalbaar te houden.

Er is op dit moment nog veel onduidelijk over de zorgkosten die dit jaar zijn gemaakt. Ziekenhuizen en zorgverzekeraars onderhandelen al weken over de coronarekening. Zorgeconomen verwachten dat de zorgverzekering volgend jaar tot €250 duurder wordt.

De zorgverzekeraars moeten uiterlijk op 12 november de premies voor volgend jaar bekend maken.