Koers KPN onderuit op exit Carlos Slim

De koers van het aandeel KPN was de laatste weken opgelopen, nadat bekend was geworden América Móvil extra aandelen had ingekocht. Het bedrijf van de Mexicaanse miljardair Carlos Slim had al een belang van 16%, als uitvloeisel van een in 2013 mislukte overnamepoging. Eind januari werd dit echter uitgebreid naar 20%.

Beleggers speculeerden daarop dat América Móvil aanwijzingen had dat er een bod op KPN in het vat zou zitten. Vorig jaar zou er concrete interesse zijn geweest van de Zweedse belegger EQT.

De hoop bij beleggers dat Slim met zijn aankoop voorsorteerde op een snel overnamebod op KPN, lijkt met de convertible de grond in geslagen. In plaats daarvan biedt hij zo partijen de kans om nu geld in te zetten op een mogelijke overname van het Nederlandse telecombedrijf binnen drie jaar. In 2015 zette América Móvil ook al een KPN-convertible in de markt, maar die mislukte omdat de koers van KPN in de tussentijd flink was gedaald.

De nu verkochte converteerbare obligaties zijn aan het eind van de looptijd in te wisselen voor aandelen KPN. Afhankelijk van de koers van de aandelen is dat dan mogelijk gunstiger dan het laten terugbetalen van de hoofdsom.