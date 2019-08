'Afwachtend begin voor Damrak'

Op het Damrak kwam Avantium met halfjaarcijfers. Het chemiebedrijf boekte in de eerste jaarhelft minder omzet dan de onderneming zelf had voorzien. Het verlies liep ook verder op, maar de strategische doelen richting de commercialisering van een productieproces voor duurzaam plastic blijven in zicht.

Het aandeel Shell zal mogelijk bewegen op een advieswijziging. Analisten van Barclays schroefden hun aanbeveling voor het Brits-Nederlandse olie- en gasconcern terug.

Aziatische beurzen

Roestvrijstaalbedrijf Aperam wil volgens persbureau Bloomberg 100 miljoen euro ophalen in de zogeheten Schuldschein-markt. Het geld van de onderhandse leningen wil Aperam voor algemene doeleinden gebruiken. Een Schuldschein valt onder het Duitse recht. De documentatie verbonden aan een Schuldschein is minder dwingend dan de documentatie van een obligatielening.

De Aziatische aandelenbeurs gingen dinsdag licht vooruit. De hoop op meer stimuleringsmaatregelen bleef zorgen voor optimisme op de beursvloeren in de regio. De Nikkei in Tokio eindigde 0,6 procent hoger. De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 0,1 procent in de plus.

Europese beurzen

De Europese beurzen sloten maandag met stevige winsten. De AEX-index klom 1,1 procent tot 547,91 punten en de MidKap won 2,2 procent tot 805,34 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt stegen tot 1,3 procent. Ook Wall Street ging vooruit. De Dow-Jonesindex eindigde 1 procent hoger op 26.135,79 punten. De brede S&P 500 won 1,2 procent en techgraadmeter Nasdaq steeg 1,4 procent.

De euro was 1,1082 dollar waard, tegen 1,1095 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd een fractie duurder op 56,23 dollar. Brentolie klom 0,4 procent in prijs tot 59,95 dollar per vat.