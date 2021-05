Premium Geld

Auto van €54.000 cash betalen is géén bewijs voor zwart werk

Weinig mensen zullen een auto van €54.000 contant kunnen afrekenen. De Belastingdienst vond het opvallend dat een man dit in 2017 wel kon, terwijl hij in 2015 en 2016 volgens zijn belastingaangifte geen inkomsten had. Maar de fiscus mocht zijn inkomen niet uit eigen beweging ophogen.