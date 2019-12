Bank of England tornt niet aan rente

De beslissing was evenals in november niet unaniem. Twee van de negen beleidsmakers van de centrale bank van het Verenigd Koninkrijk waren tegen de beslissing.

Het belangrijkste rentetarief van de BoE blijft 0,75 procent. Onzekerheid over de Brexit drukte de voorbije maanden op de economische groei. Dit zit het inflatiedoel van 2 procent in de weg. Nadat de BoE in augustus de rente met een kwart procentpunt had verhoogd, houden centrale bankiers nu al maanden een pas op de plaats.

Volgens de centrale bankiers is op dit moment nog niet te zeggen of onzekerheid bij huishoudens en bedrijven over de Britse politiek afneemt. Ze zijn ook iets negatiever geworden over de economische groei in het vierde kwartaal dan een maand geleden.

Soepele Brexit

Na de klinkende verkiezingsoverwinning van premier Boris Johnson leefde de hoop op een soepele Brexit op, wat enige onzekerheid wegnam. De vrees voor een scenario als bij een harde Brexit nam deze juist week weer toe. Johnson blijft er namelijk op staan dat de overgangsperiode na de Brexit niet wordt verlengd en wil dit bij wet regelen.

Dat de rente zou blijven staan, werd onder economen alom verwacht. De grote vraag is nu wat de BoE in 2020 gaat doen. Beleidsmakers laten daarover in hun toelichting op het rentebesluit weinig los. „Het beleid kan alle kanten op”, aldus de BoE, die voor toekomstige beslissingen de economische gevolgen van de brexitperikelen nauwgezet blijft volgen.