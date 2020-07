’Gevolgen corona bij sommige bedrijfstakken dramatisch’

Ad Nederlof Ⓒ foto roel DIJKSTRA

Ad Nederlof (73) vierde deze week zijn gouden lustrum in de ICT, die in 1970 nog ’de automatisering’ werd genoemd. Zijn loopbaan voerde langs hoge posities bij Oracle, Richter Systems en het ceo-schap bij het beursgenoteerde Genesys. Vanaf 2005 is Nederlof vooral als investeerder actief. Alles zag hij voorbij komen in die vijftig jaar, maar „deze crisis is anders”.