Beursblog: AEX omlaag onder druk Adyen; beleggers laten CM.com en BAM vallen

Door Redactie DFT Kopieer naar clipboard

De AEX kleurt rond de lunch nog steeds rood. Vooral de verzwakking bij Adyen speelt het sentiment parten. In de Midkap krijgt Arcadis de handen op elkaar. Luchtvaart gaat in de uitverkoop. Bij de kleinere fondsen zitten CM.com en BAM in de hoek waar de klappen vallen.