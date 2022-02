Beursblog: AEX verliest door toegenomen angst voor Rusland

Door Johan Wiering

De AEX is donderdag 1% lager gesloten, doordat de kans op een Russische invasie is toegenomen na beschietingen in Oekraïne en stevige uitspraken door de betrokken partijen. Vooral Adyen had het zwaar.