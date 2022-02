Premium Het beste van De Telegraaf

Cfo Rob Trompetter van Nestlé: ’Ontwikkeling plantaardig eten is als iPhone tien jaar terug’

Door Edwin van der Schoot Kopieer naar clipboard

Ⓒ Amaury Miller

AMSTERDAM - Nederlanders hebben in coronatijd massaal een hond genomen. Die zijn vaak ’klant’ bij Nestlé. Ook zijn we koffiekenner geworden. En eten meer plantaardig. Van die trends profiteert Nestlé stukken beter dan rivaal Unilever. Volgens cfo Rob Trompetter, in die rol verantwoordelijk voor de Benelux, is dat geen toeval.