Deliveroo vertrekt uit Duitsland

Het Nederlandse Takeaway.com heeft een sterke positie op de Duitse markt. Eind vorig jaar nam het Nederlandse bedrijf, dat inmiddels aan een fusie met het eveneens Britse Just Eat werkt, de Duitse activiteiten van Delivery Hero over. Die overname, die de merken Lieferheld, Pizza.de en Foodora omvat, werd in het voorjaar afgerond. Takeaway voerde zelf het merk Lieferando in Duitsland.

Na het vertrek uit Duitsland is Deliveroo nog in dertien landen actief, waaronder Nederland.